غدا.. إجراء 42 عملية جراحية ببني سويف بمناسبة انتصارات أكتوبر

قالت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن مديرية صحة ،غدا الأحد ،تجرى عددا من العمليات الجراحية المتقدمة في 3 مستشفيات، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ومن جانبها، أوضحت وكيل وزارة الصحة، أن العمليات الجراحية يبلغ عددها 42 عملية كبرى تجرى في مستشفيات الواسطى المركزي، والفشن، والرمد، و تتضمن عمليات عظام، وجراحة عامة ومسالك بولية، وأطفال متقدمة، ومناظير جهاز هضمي، فضلا عن 15 عملية رمد متنوعة، وهو ما يساهم في القضاء على قوائم الإنتظار، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، فضلا عن إقامة ندوة بمقر مديرية الصحة عن ذكرى نصر أكتوبر بحضور اللواء إبراهيم عمار أحد الخبراء العسكريين.

ويأتي ذلك في حضور الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، وعدد من الأطباء ومديري المستشفيات.