قبول جامعة سوهاج في الدفعة الثانية من برنامج رواد وعلماء مصر

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن قبول الجامعة في الدفعة الثانية من برنامج رواد وعلماء مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعاون الدولي، ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال اتفاقية تعاون مدتها تسع سنوات.

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات الكوادر المصرية في القطاع الحكومي وغير الحكومي، الجامعات المصرية والأهلية، والمراكز البحثية من خلال توفير فرص منح دراسية للماجستير ودراسات ما بعد الدكتوراه ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال بناء قوة عاملة أكثر شمولاً وقدرة ومهارة تعمل على دعم القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي في مصر، بما في ذلك تحقيق الأهداف الخاصة بتمكين المرأة، الصحة، الرقمنة وأهداف المناخ.

وأشار النعماني إلى أن برنامج "رواد وعلماء مصر" يقدم منحًا دراسية لتعزيز التنوع والمساواة والشمول، مع التركيز بشكل خاص على التمثيل الجغرافي، وإدماج المراة والأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات التي لا يمثلون فيها تمثيلاً جيداً الآن.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تم إطلاق "نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج" للقطاع العام والذي يعتبر مكونًا أساسياً للإنضمام للبرنامج من جميع الجهات الحكومية والتي تشمل الوزارات المصرية والهيئات التابعة لها، الجامعات الحكومية والأهلية ومراكز البحث العلمي.