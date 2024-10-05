بالصور.. نجوم السينما العالمية في زيارة إلى مكتبة الإسكندرية

زار مكتبة الإسكندرية اليوم وفد من نجوم السينما العالمية المشاركين في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 40، يمثلون عدة دول منها فرنسا، إيطاليا، المانيا، بولندا، الكويت والجزائر، وذلك للتعرف على المكتبة باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع، وقام الوفد بعمل جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة.

كما زاروا قاعة الاطلاع الرئيسية، وشاهدوا المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى مطبعة بولاق ، كسوة الكعبة المشرفة المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومعرض شادي عبد السلام، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضروا عرض بالبانوراما الحضارية.



وفى نهاية الجولة أشاد الفنانون بما تحويه مكتبة الإسكندرية من كنوز ثمينة ومتاحف قيمة ومعارض متنوعة، بالإضافة إلى الكتب والمراجع والدوريات والمشروعات الرقمية التي تخدم القراء والباحثين والزوار بصورة متميزة وعصرية تجعل من مكتبة الإسكندرية مركزًا هامًا للإشعاع الثقافي والتنويري.