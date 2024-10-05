بطولة داخل بئر عمقها 15 مترا.. كلب حلوان حديث السوشيال ميديا ومنقذه بطل البرميل

اشعلت واقعة إلقاء عدد من الأطفال كلب داخل بئر بعمق 15 متراً بمنطقة العزبة القبلية في حي حلوان بمحافظة القاهرة، وقيام أحد الأشخاص بالنزول داخل برميل معلق بحبل داخل البئر وإنقاذ الكلب، مواقع التواصل الإجتماعي بكافة منصاتها حيث لقي الشاب الذي خاطر بحياته لإنقاذ الكلب العالق لمدة 3 أيم داخل البئر إشادات واسعة من رواد تلك المواقع.

إلقاء كلب داخل بئر لمدة 3 أيام

البداية برصد فيديو لكلب داخل بئر بعمق 15 متراً بمنطقة العزبة القبلية في حي حلوان بمحافظة القاهرة، وسط مناشدات لإنقاذه بإستخدام ونش، واستمر الكلب في نفقه المظلم يصارع الموت لمدة يومين وفي اليوم الثالث جاء الشاب وليد محروس متطوعاً وخاطر بحياته لإنقاذ الكلب.

بطولة داخل برميل الإنقاذ

قام الشاب الشجاع بالدخول إلي برميل وبمساعدة المتواجدين قاموا بربط البرميل وإنزال "وليد محروس" إلي البئر وتمكن من إنقاذ كلب حلوان العالق منذ 3 أيام عقب قيام مجموعة من الأطفال الصغار بإلقائه داخل البئر المظلم بعد 3 ساعات مستمرة من المحاولات.

إشادة علي مواقع التواصل

عقب تداول فيديو يظهر خلاله الشاب بإنقاذ الكلب مستخدماً برميل مربوط، لقي الفيديو رواجاً كبيراً مع إشادات من رواد المواقع ببطولة الشاب الذي عرض حياته للخطر لإنقاذ الكلب العالق وأصبح كلب حلوان ومنقذه محط حديث السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

منقذ حيوانات

وخلال صفحته عبر موقع التوصل الإجتماعي فيس بوك عبر "وليد محروس" والذي تبين أنه يعمل مُنقذ حيوانات "كاتشر"، علق على الصور المنتشرة وكتب "الحمد لله أني قدرت أتحكم فيه وأطلعه، وهو بخير الحمد لله".