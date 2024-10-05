الثقافة تحتفي بـ"شعراء ما بعد المقاومة" في أمسية بالإسماعيلية

تعاون جديد بين قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي والهيئة العامة لقصور الثقافة تستضيف من خلاله قصر ثقافة الإسماعيلية أمسية شعرية جديدة في السابعة مساء غدا الأحد، أمسية شعرية بعنوان: "شعراء ما بعد المقاومة" ينظمها بيت الشعر العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويدير الأمسية الشاعر "أسامة كمال" و في ضيافته الشعراء: مدحت منير، حاتم مرعي، حسن خضر، ابراهيم جمال التوني، أحمد عايد، أسامة عبد العزيز ويصاحبهم بالعزف والغناء، المطرب والملحن/ مصطفى السرحة.