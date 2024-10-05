اليوم الختامي لمعرض نقابة الصحفيين يحتفي بذكرى نصر أكتوبر المجيد

يحتفي معرض نقابة الصحفيين للكتاب في ختام فعالياته اليوم بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وذلك من خلال ٣ فعاليات تبدأ الأولى بندوة الساعة ٤ عصرا لمناقشة "موسوعة الجندية المصرية على شاشة السينما المصرية"، يليها الساعة ٥ عصرا عرض الفيلم الوثائقي "عبد المنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد" من إنتاج القناة الوثائقية، يشارك في الندوة أحمد عاطف رمضان، معد وكاتب الفيلم، واللواء ياسر هاشم خبير الأمن القومي،ومجموعة من صناع وأبطال الفيلم، ويدير الندوة عقب العرض الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق.

وتختتم فعاليات اليوم بندوة لمناقشة كتاب "عبقرية أكتوبر"، للكاتب الصحفي شريف عارف، وتقديم الكاتب الراحل ياسر رزق، وهو أول مجلد مصور يرصد مراحل الإعداد للنصر، يشارك في الندوة أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، واللواء د. أحمد الشحات خبير الأمن القومي، والكاتب والفنان التشكيلي حسين نوح، والكاتب محمد نبيل رئيس قطاع النشر بالهيئة العامة للكتاب، تدير الندوة الكاتبة الصحفية أماني القصاص، ودلك في تمام الساعة ٧ مساء بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع، والدعوة عامة.