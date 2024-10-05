كرواتيا: مصرع وإصابة 27 شخصا إثر انحراف شاحنة تقل مهاجرين

أعلنت الشرطة الكرواتية، مصرع شخصين وإصابة 25 آخرين إثر انحراف شاحنة صغيرة تقل مهاجرين، عن الطريق وانقلابها بوسط البلاد.

وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /السبت/ - أن الحادث وقع بالقرب من قرية "بيكلينتسا" التي تبعد مئة كيلومتر تقريبا عن جنوب شرق العاصمة زغرب، بعد أن رصدت دورية تابعة للشرطة الشاحنة، التي تحمل لوحات ألمانية، الليلة الماضية وبدأت في تعقبها، فحاول سائق الشاحنة الفرار من الدورية.

وأضاف البيان أن ضباط الشرطة عثروا بعد عدة كيلومترات على الشاحنة مقلوبة في حفرة على جانب الطريق بعد اصطدامها بجسر خرساني ومنزل وعمود كهرباء.. فيما أفاد أطباء لوسائل إعلام كرواتية بأن 9 من المصابين يعانون من إصابات خطيرة.