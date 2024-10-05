هل يشهد الشرق الأوسط حربا شاملة؟.. جوتيريش يحذر من التصعيد.. ومركز بحثي بباريس: لا خيار أمام إسرائيل سوى الرد على إيران

لقد أدى غزو إسرائيل للبنان هذا الأسبوع والهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على عدوها الإقليمي، كل هذا في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في غزة، إلى زيادة خطر اندلاع صراع عالي الكثافة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ووفقًا لقناة فرانس 24، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من التصعيد بعد التصعيد، وتحدثت وكالة فرانس برس إلى محللين لتقييم ما قد يحدث بعد ذلك:

هل سترد إسرائيل؟

سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إدانة إطلاق نحو 200 صاروخ على بلاده يوم الثلاثاء، معلناً: "لقد ارتكبت إيران خطأً كبيراً الليلة وستدفع ثمنه".

وقال ديفيد خلفا، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة جان جوريس، وهي مؤسسة بحثية مقرها باريس، إن إسرائيل ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني "بسبب حجمه وحقيقة أن طبيعة الأهداف تغيرت" لتشمل مواقع عسكرية حساسة، وكانت هذه هي المرة الثانية التي تهاجم فيها إيران إسرائيل بشكل مباشر.

في أبريل ، أدى وابل من نحو 300 طائرة بدون طيار وصواريخ إلى رد إسرائيلي مدروس شهد تدمير منشأة رادار دفاع جوي إيرانية واحدة. ومن المتوقع أن يكون الرد هذه المرة أكبر بكثير، وفقاً للمحللين.

وقال داني سيترينوفيتش، المتخصص في شؤون إيران في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إنه مع احتفال العديد من الإسرائيليين بالعام اليهودي الجديد هذا الأسبوع، فإن العطلات قد لا تكون "وقتاً مناسباً للرد"، وأضاف "لكنني لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا".

ما هي خيارات إسرائيل؟

منذ الهجوم الإيراني، زعم المسؤولون الإسرائيليون أن هناك "فرصة تاريخية محتملة للتعامل بشكل حاسم مع النظام الإيراني"، وفقًا لخليفة.

وكان رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، من أوائل الذين دعوا إلى شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، والتي تعتبرها إسرائيل تهديدًا وجوديًا، لكن يُعتقد أن المعدات الأكثر حساسية مدفونة في أعماق الأرض حيث قد لا تتمكن إسرائيل من ضربها. نصح الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم المحاولة حتى، وحث إسرائيل على الرد "بشكل متناسب" - على الرغم من أن نتنياهو تجاهل إرشاداته في الماضي. تشمل الاستجابات الإسرائيلية المحتملة الأخرى الاغتيالات المستهدفة، أو الضربات على المواقع الصناعية الإيرانية أو الهجمات الإلكترونية، وفقًا للخبراء وتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

كما ذكر بايدن المناقشات الجارية حول الضربات المحتملة على البنية التحتية النفطية الإيرانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام يوم الخميس، وقال خلفا إنه بعد عقود من التوتر، تعد إسرائيل وإيران الآن في حرب مفتوحة، والتي قد تتطور إلى حرب استنزاف إقليمية.

وقالت سيما شاين، وهي خبيرة أخرى في الشؤون الإيرانية في معهد دراسات الأمن القومي، إن إيران تمتلك قدرات تدميرية "لا يمكن إنكارها"، وأضافت: "يمكنهم إطلاق أكثر من 200 أو حتى 300 صاروخ، ولديهم أيضًا طائرات بدون طيار"، بينما حذرت أيضًا من العمليات الإرهابية في الخارج التي قد تشمل هجمات على البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية أو المراكز المجتمعية اليهودية.

وقال سينا ​​توسي، زميل بارز في مركز السياسة الدولية في واشنطن: "كل شيء الآن يتوقف على رد إسرائيل، سواء تصاعد إلى حرب إقليمية"، وقال إن نتنياهو وإيران "يخوضان مخاطرات ضخمة". ومع كل تصعيد، تزداد المخاطر.

ومع ذلك، أصرت كل من إيران وإسرائيل مرارا وتكرارا على أنهما لا تريدان الانجرار إلى دوامة من العنف الانتقامي، وتشارك إسرائيل بالفعل على عدة جبهات عسكرية.