الأمم المتحدة: 200 ألف شخص يغادرون لبنان إلى سوريا

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا إلى سوريا نتيجة التصعيد المتواصل بين إسرائيل و"حزب الله"، وفقًا لما نقلته صحيفة "إندبندنت".

وقد أسفرت الهجمات الإسرائيلية المكثفة على عدة مواقع في لبنان، عن فرار أعداد متزايدة من اللبنانيين، في موجة نزوح لم تشهدها البلاد منذ عقود.

بالإضافة إلى النازحين اللبنانيين، هناك أيضًا عدد كبير من اللاجئين السوريين الذين لجأوا إلى لبنان خلال الحرب السورية.

وتقدّر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يصل إلى حوالي 1.5 مليون شخص، يعيشون في ظروف صعبة، ويعانون من الفقر وندرة الخدمات الصحية والتعليمية وغياب سبل العيش الكريم.

وفي إحصائية مرشحة للزيادة، أعلنت السلطات اللبنانية مؤخرًا أن أكثر من مليون لبناني اضطروا للنزوح من منازلهم بسبب الهجمات الإسرائيلية.