رئيسا الجامعتين بالأقصر يهنئان الرئيس السيسي بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر

أرسلت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، والدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشارت الدكتورة صابرين عبد الجليل في برقيتها إلى أن هذا النصر الكبير في السادس من أكتوبر 1973 والعبور العظيم سيظل رمزاً للفخر والاعتزاز والكبرياء الوطني؛ لأنها جائت بأياد أبطال أوفياء وجنود بواسل، أعلوا قيم الفداء والتضحية حفاظاً على الأرض والعرض والشرف.

رئيس جامعة الأقصر: ذكرى نصر أكتوبر ستظل محفورة فى ذاكرة الوطن

وأضافت: أن هذه الذكرى الغالية ستظل محفورة فى ذاكرة الوطن، فقد أعادت فيها القوات المسلحة المصرية الكرامة لشعبها وسطرت ملحمة تاريخية بدماء أبناء الوطن، وستظل شاهدة على قدرة المصريين على صنع المعجزات بتوحدهم والتحامهم خلف قيادتهم السياسية، مشيرة إلى أن أبطال القوات المصرية دفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء الأرض المقدسة التي شهدت عبور الأنبياء وتميزت بقدسيتها، فهي الأرض المباركة والبقعة الغالية على قلب كل مصري.

كما وجهت الدكتورة صابرين عبد الجليل، التهنئة إلى الفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي ولجميع رجال وأبناء قواتنا المسلحة البواسل في ذكرى النصر العظيم، داعية المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وقيادة.

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يهنئ القيادة المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر

كما هنأ الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد الدكتور زين الدين، على فخر الجامعة بإنجازات الجيش المصري الذي أعاد لمصر عزتها وكرامتها، مشيرا إلى أن الجامعة تستلهم من روح أكتوبر العزيمة والإصرار على البناء والتطوير، وتسعى لتخريج أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.

وشدد زين الدين، على التزام الجامعة بدعم جهود الدولة في التنمية المستدامة وتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات سوق العمل.