بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. محافظ قنا يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

وضع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء المحافظة، بمشاركه اللواء محمد عمران مدير أمن قنا، و العميد أ.ح محمد صدقي الكومي المستشار العسكري للمحافظة، و تمت قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء اللذين قدموا أراوحهم فداءا للوطن، ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حموده السكرتير العام للمحافظة ، والنائب محمد مصطفى الجبلاوى، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب و عدد من القيادات الأمنية والعسكرية ، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورجال الدين الاسلامي والمسيحي.

وبدأت مراسم الاحتفال بعزف الموسيقى العسكرية ( سلام الشهيد ) ، أعقبها قراءة الفاتحة على شهداء مصر الأطهار ، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء الوطن، وما قدموه من تضحيات دفاعاً كرامه شعب مصر العظيم.

ومن جانبه، قدم محافظ قنا أسمى آيات التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاريخية المجيدة ، والتي تؤكد عظمة مصر منذ فجر التاريخ وحتى وقتنا الحاضر، كما قدم محافظ قنا، التهنئة لقواتنا المسلحة المصريه، وأهالي محافظة قنا، وجموع الشعب المصرى، مشيرا إلى أن هذه الذكرى الغالية ستظل مصدرا للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة من المصريين.

وأشار "عبد الحليم"، إلي أن انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة تعتبر تجسيداً حياً لإصرار وعزيمة الشعب المصري وقواته المسلحة على تحدى الصعاب وتحويل الانكسار إلى نصر فى ملحمة عسكرية وشعبية ستظل عالقة فى أذهان ووجدان الأجيال القادمة وشاهدة على عزة وصلابة معدن هذا الوطن الغالى.

وأضاف محافظ قنا، أن مصر تخوض الآن معركة حقيقية من أجل التنمية و البناء ظهرت ملامحها بشتي القطاعات مع ميلاد الجمهورية الجديدة التي تسير بخطي مُتسارِعة من خلال سعي الدولة إلي إحداث تغيير جذري ونوعي في نمط الحياة اليومية للمواطنين بمختلف ربوع المحروسة من خلال تتفيذ العديد من المشروعات القومية التي يجري تنفيذها، والتي تستهدف إحداث نهضة اجتماعيّة واقتصاديّة شاملة سيتحقق من خلالها وجهاً آخر للدولة المصرية خلال السنوات القادمة يضعها في مكانتها الحقيقية، ويزيد من مكانتها الإقليمية والدولية .

IMG-20241005-WA0003

IMG-20241005-WA0002

IMG-20241005-WA0007