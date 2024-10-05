بالصور.. وزارة الثقافة تواصل فعاليات برنامج "مصر جميلة" لدعم الموهوبين

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات برنامج ورش "مصر جميلة" المقام ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم ورعاية الموهوبين، والذي تقدمه الهيئة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقد شهد قصر ثقافة المنصورة، فعاليات ورش الدراما الحركية، وتصنيع العرائس، والموسيقى، والديكوباج، والحفر على الخشب، وسط إقبال كبير من الأطفال الذين حرصوا على الحضور للقصر لاستكمال ما بدأوه بمقر مدارسهم.

وشهدت ورشة "الموسيقى" للمايسترو عبد الله رجال إقبالا كبيرا من رواد القصر والمواهب وتم عمل مسابقة في الغناء لاختيار أفضل العناصر، لتقديم أغاني "أهو دا اللي صار، أحلى اسم في الوجود، أحلف بسماها وترابها".

وتقول المتدربة سلمى علاء التي تبلغ من العمر 13 عاما التحقت بالورشة لتعزيز الثقة بنفسي، وتخفيف التوتر والقلق عندي، ولتحقيق حلم الغناء وتعلم العزف على آلة موسيقية، وتعلم كيفية الغناء بشكل احترافي.

أما المتدرب هاني خضر البالغ من العمر 12 عاما فقد أوضح أنه التحق بالورشة لحبة للإنشاد الديني، وأن هدفه تعلم المقامات الموسيقية السبع، ومبادئ العزف على الدف والرق، وقالت المتدربة في حين ذكرت المتدربة ساندي مكرم التي تبلغ من العمر13 عاما انها انضممت للورشة لتنمية موهبتي والغناء وتعلم أساسيات الموسيقى مثل النغمات والإيقاعات والمقامات والتراكيب الموسيقية.

وأشاد المخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، بجهود المدرب، خلال متابعته الورشة، كما أبدى إعجابه بالإقبال المتزايد على ورشة الموسيقى، وخاصة كم المواهب التي تم اكتشافها خلال التدريبات، مؤكدا أن المنصورة ولادة بالمواهب وخرج منها عظماء الغناء أمثال السيدة أم كلثوم، مؤكدا سعيه مع المسؤولين لإنشاء نادي لهذه المواهب بالمنصورة؛ لأنها مواهب حقيقية تستحق الدعم.

وتواصلت فعاليات الورش الفنية المجانية، حيث واصل الدكتور أيمن علي ورشة "الدراما الحركية"، مع المتدربين على أغنية "وأنت ماشي في سينا"، وأكمل الفنان محمد قطامش ورشة "تصنيع العرائس"، بتجهيزها في مرحلة ما قبل الشكل النهائي للعروسة، وتدريب الرواد على التحريك على أصابع اليد، والاعتماد على النفس مع العرائس بشكل تلقائي.

واختتمت الفعاليات مع استكمال الشكل قبل النهائي للمنتجات التى تمت بورشة "الديكوباج " للفنانة رانيا محمد حداد، وورشة "اللوحات الخشبية المفرغة" للمدربة جيهان مبروك.

البرنامج تقدمه الإدارة العامة لرعاية المواهب، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي بإشراف الشاعر أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات البرنامج حتى الاثنين 7 أكتوبر، وذلك بقصر ثقافة الطفل بالمنصورة، بالإضافة إلى عدد من المدارس في ضوء بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم وسيشهد اليوم الأخير عرض نتاج للورش الفنية.

برنامج "مصر جميلة" يتضمن مجموعة من الورش الفنية والأدبية، وأطلقت هيئة قصور الثقافة أولى فعالياته خلال فترة الإجازة الصيفية بمحافظات: دمياط، الجيزة، والفيوم، وجاري العمل بشكل مكثف لتعميم الفكرة بمختلف الأقاليم الثقافية، لتوفير فرص جديدة للمبدعين.

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