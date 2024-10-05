ارتفاع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنسبة 2.2 % بنهاية يوليو

ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر يوليو 2024 بنسبة 2.2 بالمائة ليبلغ 116.3 نقطة وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات.

وأشارت الإحصاءات، التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، إلى أن السيولة المحلية في سلطنة عُمان زادت بنهاية يوليو الماضي بنحو 2.8 مليار ريال عُماني لتبلغ 24 مليارًا و202 مليون و800 ألف ريال عُماني أي بنسبة زيادة قدرها 13.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وانخفض إجمالي النقد المصدر بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى مليارٍ و609 ملايين و800 ألف ريال عُماني بنهاية يوليو 2024 مقارنة بمليارٍ و654 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية يوليو 2023.

كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بـ 16.5 بالمائة مسجلًا 6 مليارات و525 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و599 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنهاية يوليو 2023.

وانخفض إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 1.2 بالمائة ليبلغ بنهاية يوليو 2024 ما قيمته 6 مليارات و770 مليونًا و700 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر يوليو 2023 البالغ 6 مليارات و855 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.

وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر يوليو الماضي نحو 20 مليارًا و693 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 13.9 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 والبالغة 18 مليارًا و168 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.

وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية يوليو الماضي بنسبة 3.4 بالمائة ليبلغ 31 مليارًا و301 مليون و200 ألف ريال عُماني مقارنة مع 30 مليارًا و272 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 2.9 بالمائة وسجل بنهاية يوليو 2024 ما نسبته 5.59 بالمائة.