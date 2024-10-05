الهند: مقتل مسلحين اثنين أثناء إحباط محاولة تسلل بإقليم "كشمير"

أعلن الجيش الهندي، اليوم السبت، مقتل مسلحين اثنين أثناء إحباط محاولة تسلل على طول خط السيطرة في مقاطعة "كوبوارا" بولاية "جامو وكشمير".

وأضاف الجيش - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن قواته شنت عملية مشتركة مع أفراد الشرطة في مقاطعة "كوبوارا" استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقة، وتمت مصادرة أسلحة وذخيرة كانت بحوزة المسلحين، كما تم شن عملية بحث في المنطقة للتأكد من عدم وجود مسلحين.