احتفالًا بالذكرى لانتصارات أكتوبر المجيدة.. محافظ الشرقية يستقبل المهنئين بالديوان العام

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق واللواء عمرو رؤوف زكي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والقيادات الأمنية والعسكرية، والمستشار العسكري للمحافظة، بمكتبه بالديوان العام.

وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ونائب المستشار العسكري والنائب لطفي شحاته عضو مجلس النواب.

وأكد محافظ الشرقية أن نصر أكتوبرالعظيم سيظل دائماً علامة مضيئة فى تاريخ الشعب المصرى وقواته المسلحة ، ورمزًا للعزة والفخر برجال ضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة والتضحية بالغالي والنفيس ليسطروا بأحرف من نور بطولاتهم فى تاريخ العسكرية المصرية.

وجه محافظ الشرقية التهنئة لرجال القوات المسلحة قادةً وضباطاً وضباط صف وجنود بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة متمنياً لهم مزيداً من الرفعة والتقدم ومؤكدًا أن القوات المسلحة والشرطة هما صمام الأمان للحفاظ على أمن وإستقرار البلاد داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة الباسلة من كل مكروه وسوء.