في يومه العالمي.. 5 صفات تجعل المعلم محبوبا من طلابه

تعد مهنة التدريس من أهم واسمي المهن التي تبني مستقبل أجيال من شأنها أن ترفع مجد الأمم فالمعلم هو المسئول الأول عن نشأ جيل جديد والاهتمام بتعليم وشرح وتبسيط المواد العلمية حتي يبسط علي الطلاب استيعاب والفهم حتى يحبون التعليم وهذا المعلم يتصف بالتميز ونبرز في هذا التقرير، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، صفات المعلم المتميز، وفقا لما أشار اليه موقع " insider".

صفات المعلم المتميز



صديق للطالب

يتميز المعلم الصديق عن غيره بالحرص علي تكوين علاقات صداقه مع طلابه ويحاول الانصات الي مشاكلهم وحلها ويهتم بهم ويحدد وقت للمشاركة في الأنشطة الرياضية والعلمية معهم أيضا الرحلات المدرسية .

مبتكر ومتطور فى الشرح

يهتم المدرس المتميز في ابتكار طرق شرح مبسطة وسهله من خلال توصيل المعلومة بطريقة سلسة باستخدام أكثر من وسيلة مثل الصور أو مقاطع الفيديو والموسيقي ، مما يشجع الطلاب علي المذاكرة

دعم الطلاب طول الوقت

تشجيع الطلاب ودعمهم طوال الوقت، مادي أو معنوي بالمكافأة والثناء والشكرعلى تفوقهم في مادته الدراسية مما يشجعهم على النجاح والتفوق ، ولا يقلل من شأن أي منهم .

آمين ومثقف

يتصف المدرس بالأمانة فى نقل المعلومة للطلاب، وكذلك فى تعامله معهم، ولا يكتفى بالإلتزام بالكتب المدرسية بل يطلع على كل ما هو متعلق بالمادة الدراسية التى يدرسها للطلاب حتى يزيد من ثقافتهم.

مرن فى التعامل

يتميز المدرس بالمرونة فى التعامل مع الطلاب ، حيث يضع فى اعتباره المرحلة العمرية والعقلية لطلابه مما يساعده على التعامل معهم وفهمهم وتوصيل المعلومة لهم بسهولة .