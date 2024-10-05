القوات الروسية تحرر بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوت الروسية تمكنت من تحرير بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أوردته وكالة "سبوتنك"، أنه نتيجة للعمليات القتالية تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تحرير بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواءي المشاة الميكانيكيين 72 و58 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 125 في مناطق دوبروفولنوي، وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه.

وخسرت القوات الأوكرانية نحو 110 عسكريين، وثماني مركبات، ومدفع هاوتزر "إم 777"عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة، ومدفعًا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم مصنوع في فرنسا.

وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية، أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت محطة رادار متعددة الوظائف مصنوعة في إسرائيل، فضلًا عن استهداف تجمعات القوى البشرية والعسكرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في 146 منطقة.

وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تشكيلات لواء الدفاع الساحلي، 39 ولواء الدفاع الأرضي 124 في مناطق سادوفوي وبريدنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون.