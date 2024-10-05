محافظ الأقصر: ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر مبعث اعتزاز للشعب المصري

أرسل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، الذى سيظل رمزا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة وقدرتها على حماية السيادة على كامل ترابنا الوطني، ومبعث اعتزاز للشعب المصري العظيم، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحى إبراهيم خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

محافظ الأقصر يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري

كان المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، قد قام بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة والشرطة، بحضور اللواء طيار أركان حرب احمد بكري تاج الدين قائد المنطقة الجوية الجنوبية، واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.