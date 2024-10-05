هل تضرب إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية؟.. مسئول أمريكي كبير يوضح

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إنه من الصعب حقا تحديد ما إذا كانت إسرائيل ستستغل الذكرى السنوية لهجمات حماس في السابع من أكتوبر للرد على الهجمات الأخيرة بالصواريخ من إيران.

ولم توضح إسرائيل نيتها استهداف المنشآت النووية الإيرانية ردا على الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع يوم الثلاثاء، والأمر غامض بقدر ما يمكن أن يكون.

وقال المسؤول دون الكشف عن هويته ، عندما سئل من قبل شبكة سي إن إن عما إذا كانت إسرائيل قد أكدت للولايات المتحدة أن المواقع النووية الإيرانية غير مطروحة للنقاش "نأمل ونتوقع أن نرى بعض الحكمة وكذلك القوة، ولكن كما تعلمون، لا توجد ضمانات".

وأضاف المسؤول الكبير في وزارة الخارجية "أعتقد أنهم يريدون تجنب السابع من بعض النواحي، لذلك في تقديري، إذا كان هناك أي شيء فمن المرجح أن يكون قبل أو بعد".

وأطلقت إيران وابلا من 181 صاروخا باليستيا على إسرائيل مساء الثلاثاء، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار الجوية في جميع أنحاء البلاد وإجبار ما يقرب من 10 ملايين إسرائيلي على اللجوء إلى الملاجئ.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية بالقرب من تل أبيب. ورغم اعتراض أغلب الصواريخ، فقد وردت تقارير متفرقة عن وقوع أضرار وإصابات، ففي تل أبيب، أصيب مدنيان بجروح طفيفة بشظايا، وفي مدينة أريحا بالضفة الغربية، قُتل مدني فلسطيني بشظايا أحد الصواريخ، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بسرعة أن التهديد المباشر قد انتهى، وسُمح للمدنيين بمغادرة الملاجئ بعد ساعة، وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن دعمهم لإسرائيل وردها على الهجوم الصاروخي الإيراني في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، كما تفعل أي دول، وفيما يتعلق برد إسرائيل، بالطبع، يجب أن تكون هناك عواقب لإيران على هذا الهجوم، لقد أوضحنا أنه يجب أن تكون هناك عواقب".