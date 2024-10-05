عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «عام من العدوان على غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يمارس ترهيبًا للمؤسسات الأممية».

وقال التقرير، إن الترهيب الإسرائيلي بدأ حين تعرضت المؤسسات الأممية إلى تحقيق أهداف في مرمى، فحرب الإبادة الجماعية على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 أزاحت الستار عن ترهيب وتهديد الأصوات الأممية سواء كانت فردية أو مؤسسية بهدف إسكاتها ووأد تأثيرها على الساحة الدولية.

وأوضح التقرير، أن اهناك استراتيجية ممنهجة توضح عقلية الاحتلال لإخضاع أي مسؤول أو مؤسسة تخرج عن الألوف والمعهود وتكتيكاتها حاضرة دائمة من الاتهام بالتحيز لمعاداته ولتشوية السمعة، وشيطنة المسؤولين والتشكيك في التقارير الدولية والضغط الدبلوماسي كي تركع سواء كانت مؤسسات أو مسئولين ليصبحوا غير قادرين على القيام بدورهم الإنساني.

ولفت التقرير إلى أن مشاهد التدمير والإبادة والتجويع دفعت بعض مسؤولي الأمم المتحدة على رأسهم الأمين العام أنطونيو جوتيريش لانتقاد جرائم الحرب الإسرائيلية، والمطالبة بضرورة وقفها وتفعيل حل الدولتين.

وأشار التقرير إلى أن ما كان من حكومة بنيامين نتنياهو ممثلة في وزير الخارجية، إلا أن كانت الاتهامات له بالإرهاب ومعادته السامية للدول.