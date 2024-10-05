تلاميذ مدرسة الشهيد إبراهيم السقا بالبحيرة يحيون ذكرى انتصار أكتوبر

نظم تلاميذ مدرسة الشهيد إبراهيم السقا الابتدائية في بنكلا العنب، التابعة لإدارة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، فعالية تعبر عن ولائهم وانتمائهم لوطنهم، في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 51 لانتصار أكتوبر العظيم.

وقام تلاميذ الصف الأول بالمدرسة، بعرض مميز أبرزوا فيه روح الوطنية والانتماء لمصر، حيث احتفلوا بعيد النصر بكل فخر واعتزاز، من تجسيد كلمة ( 6 أكتوبر)، بأجسادهم في فناء المدرسة.

وأشار نادر الأسيوطي، مدير المدرسة، إلى أهمية هذه الفعاليات في غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس وقلوب الأطفال منذ صغرهم، مؤكداً على أهمية ترسيخ قيم الوطنية والعطاء في أجيال الشباب لبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.

وكما أكد الأسيوطي، أن هذه الفاعلية تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الروح الوطنية وتعميق الانتماء للوطن بين الأجيال الصاعدة، وتعريف التلاميذ بقيم البطولة والفداء التي حققها أسلافهم في حروب الوطن.

ومن جانبه أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن نصر أكتوبر المجيد، سيظل ذكرى عظيمة نستلهم منها كل العظات والعبر، كعلامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، تجسد واقع شعب عظيم وجيش عريق في رباط إلى يوم الدين كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.



ولفت إلى إن نصر أكتوبر أسطورة وملحمة كتبت بدماء الشهداء والأبطال من قواتنا المسلحة، على تراب الوطن، تتحاكى بها الأجيال ونعلمها لأبنائنا ليستمدوا من روح أكتوبر، القوة والمثابرة، والعزة والكبرياء وحب الوطن، والإرادة القوية من أجل استكمال المسيرة بالعمل وبالبناء.