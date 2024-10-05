وزير الشباب ومحافظ الغربية يفتتحان حمام سباحة وملعب اكليرك بكفر الزيات

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ملعب الأكريليك وحمام السباحة بمركز شباب كفر الزيات، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي 226،بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ و اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذيه والشعبية.

وقام الوزير والمحافظ بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقص شريط إفتتاح حمام السباحة المقام على مساحة ١١٣٥.٥م٢ بنظام حق الانتفاع لمدة 12 عامًا بعائد استثماري كبير، فضلا عن افتتاح ملعب الاكليرك المقام على مساحة ٢٢ ×٤٤ متر وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والرياضة ولا تألوا جهداً في تقديم كامل الدعم والمساندة لهذا القطاع .

واشار المحافظ الى أهمية ممارسة الرياضة باعتبارها تساهم في بناء أجسام و عقول الشباب وتعد إحدى الوسائل الهامه لاستغلال طاقاتهم بشكل إيجابي يعود بالنفع على المجتمع.

وتابع المحافظ والوزير الجولة بتفقد بعض المشروعات والبرامج الشبابية والرياضيةومنها مشروع ألف بنت ألف حلم و وتفقد الأنشطة الرياضية (الكاراتيه - كرة القدم) وتم التقاط الصور التذكارية مع الفرق و الاكاديميات الرياضية بالمركز لمتابعة تنفيذ البرامج والانشطة التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية ، فضلا عن تفقد معرض أندية الفتاة والمرأة والذى يشكل مخرجات ورش العمل الخاصة بخطة أندية الفتاة والمرأة والذي يهدف إلي تدريب الفتيات الحرف اليدوية والعديد من المهارات التى تمكنهم من دخول سوق العمل.

واشتمل المعرض على عدة منتجات مميزة ومنها المكرميات، منتجات الريزن، جلود،وخرز بالاضافة إلي منتجات الفضة والأحجار الكريمة.

وقد اشاد محافظ الغربية بتميز المنتجات اليدويه وتنوعها واثنى على ما يقدم من تدريب لأعضاء انديه الفتاة بمراكز الشباب بالمحافظه على أيدي متدربين متخصصين، في محاوله لمساعدتهن في التأهيل لسوق العمل.

واكد المحافظ ان المحافظة تولي اهتماما كبير بملف الفتاة والمرأة من أجل استثمار الطاقات مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة من خلال تقديم المبادرات لدعم المرأة في مراكز الشباب التي شهدت طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة، واستمرار جهودها لتقديم كافة أوجه الدعم تزامنًا مع الاهتمام الذي توليه الدولة لدعم الفتاة والمرأة المصرية.

وأشاد الوزير بالمنتجات وجودتها كما وجه بالاستمرار فى تقديم العديد من التدريبات وتوسيع قاعدة الخطة المنفذه لتشمل جميع مراكز المحافظة وتقديم الخدمات المقدمة من اندية الفتاة والمراة لاكبر شريحة ممكنه.



وفي ختام الجولة بكفر الزيات اهدى الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة كفرالزيات هدايا تذكارية للوزير والمحافظ تقديرا لجهودهم المبذولة.

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