منشورات لقوات الاحتلال تطالب بإخلاء مخيمي النصيرات والبريج بغزة

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من رفح المصرية، إن هناك تناقض يحدث من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كون أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية من منفذ كرم أبو سالم، ولكن التناقض يكمن في أن دولة الاحتلال لا تمنع فوهات المدفعية الإسرائيلية من استمرار القصف على القطاع.

وأضاف «الغنام» خلال تغطيته لإكسترا نيوز، أن هناك أنباء وصلت من قطاع أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بشكل عدواني عنيف على غزة، وشمل القصف العديد من الأماكن، إلى جانب أن مخيم النصيرات شهد قصفا عنيفا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن الشهداء الذين ارتقوا جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مخيم النصيرات بلغ عددهم 14 شهيد فلسطيني، متابعًا: «هناك منشورات وبيانات أنزلتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بعض المخيمات، تطالب سكان مخيم النصيرات والبريج بالابتعاد عن الأماكن الذين يتجمعوا بها بحجة الذهاب إلى أماكن المساعدات الإنسانية».

وأشار إلى أن كل مكان في قطاع غزة بات مستهدفًا، موضحًا أن الإذاعة الإسرائيلية تتحدث بأن هناك احتمالية لحدوث اشتباكات عنيفة مع شن هجمات من المقاومة الفلسطينية تزامنًا مع مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر 2023.