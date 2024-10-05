مصدر عسكري إسرائيلي: الرد على إيران سيكون قاسيًا

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري، أن الجيش يستعد للهجوم على إيران وسيكون الأمر جديًا وكبيرًا.

كما قال المصدر إن الجيش منشغل بالاستعدادات للهجوم معظم الوقت، وأشار المصدر إلى أننا نتوقع تعاونا كبيرا في الهجوم من الدول الشريكة في المنطقة.

وأكدا أن الرد على إيران سيكون قاسيًا.

وفى سياق متصل، أفاد موقع "واللا" العبرى بأن الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني سيكون "مباشرا وكبيرا وقويا وذا مغزى وليس حدثا جانبيا"، دون تحديد كيفية القيام بذلك في الوقت الحالي.

ووفقًا للإذاعة الاحتلال الإسرائيلى، أطلقت إيران 201 صاروخ باليستي على إسرائيل يوم الثلاثاء الماضى، وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية من اعتراض معظم تلك الصواريخ.