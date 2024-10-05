محافظ أسوان يهنئ الرئيس بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر

بعث اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الدكتور إسماعيل كمال فى برقيته: بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بملحمة نصر أكتوبر العظيم ، لتظل هذه الذكرى خالدة فى تاريخنا الوطنى ، ومبعث إعتزاز وفخر لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء .

وأضاف: رجال القوات المسلحة ضربوا لنا أروع البطولات فى التضحية والفداء ، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض بالرسالة النبيلة لدعم التنمية والإستقرار .

وتابع محافظ أسوان: نتوجه لله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية ، وربان لسفينة وطننا الغالى مصر ليتحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها فى الجمهورية الجديدة ، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة ، وعلى الشعب المصرى العظيم بالرخاء والإزدهار .

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، بجانب تهنئته لقيادات القوات المسلحة ، والوزراء والمسئولين بهذه الذكرى العزيزة .