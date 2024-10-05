موقف محمد صلاح.. سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق ليفربول، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره كريستال بالاس بملعب سيلهورست بارك، في لقاء ينطلق في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة البرتغالي دييجو جوتا والهولندي كودي جاكبو.

أرقام محمد صلاح

ويأمل صلاح مواصلة زيارته لشباك الخصوم للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، بعدما سجل أمام وست هام في كأس كاراباو، وضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، ثم أمام بولونيا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز محمد صلاح 4 أهداف حتى الآن مع ليفربول، وصنع مثلهم في الدوري الإنجليزي، خلال مشاركته في 6 مباريات فقط.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الوصيف حتى الآن، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الثامن عشر وفي رصيده 3 نقاط.

تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز

وفي الهجوم: محمد صلاح - دييجو جوتا - كودي جاكبو.