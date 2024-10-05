وزير الطيران المدني يلتقي عضو مجلس الوزراء السعودي لتعزيز سُبل العمل المشترك

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزراة الدكتورعصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، وعبد العزيز الدعيلج، رئيس هيئة الطيران المدني السعودي، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والوفد المرافق لهم، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني، في إطار تعزيز جهود التعاون بين جمهورية مصر العربية وجميع الدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والمحاسب أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، والملاح محمد حسن، نائب رئيس السلطة.

حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين سلطة الطيران المدني المصري وهيئة الطيران المدني السعودي لدعم مزيد من مجالات التعاون المستقبلي والتي يأتي من بينها دفع جهود آليات إدارة المجال الجوي والتنسيق بين البلدين وبخاصة في الأوقات الاستثنائية، بالإضافة إلى استغلال الفرص الواعدة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

ورحب وزير الطيران المدني بوزير الدولة السعودي والوفد المرافق له، مشيدًا بقوة وعمق العلاقات الثنائية الممتدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا على أن هذا اللقاء يعكس مدى حرص الجانبان على تعزيز العمل المشترك في ضوء توافق جهود ومساعي القيادة السياسية بكلا البلدين.

وأعرب الدكتور عصام بن سعد عن سعادته بهذا اللقاء وحفاوة الاستقبال التي تعكس أواصر الترابط بين مصر والمملكة العربيه السعودية على مر التاريخ، مشيدًا بالجهود التنسيقية بين البلدين على كافة الأصعدة، وبخاصة في مجال الطيران المدني، منوهًا إلى أهمية التواصل والتنسيق الدائم من خلال تبادل الرؤى والمقترحات مما يعزز من النتائج الاقتصادية المرجوة التي يتطلع إليها الجانبين، لافتًا إلى أن المملكة ترحب بمزيد من التعاون الثنائي بما يدعم الممارسات التشغيلية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ويسهم بدوره في تعزيز مكانة البلدين كمركزين إقليميين للطيران المدني بمنطقة الشرق الأوسط.

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