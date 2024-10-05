الجلسة بدأت.. أقوال إمام عاشور وفرد الأمن حول مشاجرة بسبب زوجة اللاعب

بدأت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور؛ في التعدي على فرد أمن داخل مول بالشيخ زايد.

أقوال فرد الأمن المُعتدى عليه

وقال فرد الأمن المعتدى عليه من قبل لاعب الأهلي أمام عاشور ويدعى “عبدالله رمضان”: “إنه بعد وقوع المشاجرة، تدخل عدد من الوسطاء بالمجال الرياضي والنادي الأهلي لتصالح الطرفين، وذهب فرد الأمن إلى النادي الأهلي”.

وأضاف: “ربنا عز وجل قال “وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم” وبناءًا على ذلك ذهب إلى النادي الأهلي، إلا إن اللاعب اعتذر عن الحضور، وأشار فرد الأمن أنه بعد ذهابه إلى النادي الأهلي وهو في حالة المجني عليه، فلا توجد نية للتصالح في الوقت الحالي”.

سباب وتعدي بالضرب

وأوضح فرد الأمن أن الواقعة بدأت، عندما اتصلت زوجة اللاعب بزوجها مدعية تحرش أحد الأشخاص بها خلال تواجدها بالسينما الخاصة بالمول، وعلى الفور حضر زوجها وبصحبته ما يقرب من 10 من أصدقائه، وعندما حاولوا منعهم من الدخول لاستبيان الأمر أولا كما أن حضورهم جاء بعد انتهاء مواعيد العمل بالمول ولايسمح لأي فرد بالدخول، فقام اللاعب بتوجيه السباب له، كما تعدى عليه بالضرب حتى فقد وعيه، ولم يتم إبلاغه بوقوع أي حالات مضايقة أو تحرش لفظي قبل حضور اللاعب.

أقوال إمام عاشور

وقال إمام عاشور في التحقيقات التي أجريت معه في النيابة، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوجته بتعرضها للتحرش والمعاكسة من بعض الأشخاص أثناء تواجدها في السينما، فحضر إليها على الفور وبرفقته صديق له وشقيق زوجته الصغير لاستطلاع الأمر.

وأنكر اللاعب اتهامه بالتعدي على فرد الأمن، واجهت النيابة إمام عاشور بمقطع الفيديو الذي سجل الواقعة، واعترف اللاعب أنه اشتبك بالفعل مع فرد الأمن المجني عليه عندما شاهده يقوم بتصويره أثناء تواجده بالداخل، فطلب منه الكف عن تصويره قائلًا: "بتصور إيه" وحاول أخذ هاتفه منه إلا أن فرد الأمن ابتعد عنه فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يعتدي عليه أو يدفعه على الأرض وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة.

إخلاء سبيل إمام عاشور

وعقب الانتهاء من سماع أقواله وجهت النيابة للاعب امام عاشور تهمتي التعدي بالضرب على فرد الأمن وسبه.

وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بكفالة ٥ آلاف جنيه، عقب التحقيق معه في اتهامه بالتعدي على فرد أمن في مول أركان بالشيخ زايد.

أمر إحالة إمام عاشور للمحكمة

وقرر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد إحالة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول شهير بالشيخ زايد للمحكمة.

وجاء في أمر إحالة اللاعب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي: في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، لأنه في 19/6/2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضرِب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد عن عشرين يومًا.

وفتحت النيابة العامة بالشيخ زايد التحقيقات حول واقعة مشاجرة إمام عاشور لاعب نادى الأهلى وفرد أمن داخل أحد المولات بالشيخ زايد.

واستدعت جهات التحقيقات شقيق زوجة اللاعب إمام عاشور لسؤاله حول واقعة التحرش التى تعرضت لها شقيقته كما زعمت خلال التحقيقات، حيث قال، إنه لم يعلم شئ عن واقعة التحرش.

كما استمعت جهات التحقيقات لأقوال أحد أصدقاء "عاشور" الذين رافقوه حينما حضر إلى المول، وقال إنه حضر رفقة اللاعب بناء على مكالمة هاتفية تلقاها الأخير من زوجته تخبره بتعرضها للتحرش والمضايقة من قبل مجهولين داخل المول، مضيفًا: “حينما حضرنا منعنا أفراد الأمن من الدخول وبسبب التدافع الشديد سقط فرد الأمن عبدالله على الارض ما أودى لإصابته”.

الاستماع إلى شهود العيان

كما استمعت جهات التحقيقات لأقوال عدد من أفراد الأمن والعاملين بالمول، واكدوا أن "عاشور وصل إلى المول برفقة مجموعة من الشباب، وزعم تعرض زوجته للتحرش داخل المول، وطلب الدخول فى غير أوقات العمل، وحينما منعناهم من الدخول، قاموا بالدلوف لمدخل الجراج، وتعرضوا لنا بألفاظ نابية وتعدوا علينا ما أسفر عن إصابة المجنى عليه "عبدالله".

وأظهر تفريغ الكاميرات، دخول اللاعب إمام عاشور للمول رفقة عدد من الشباب ودلوفهم إلى الجراج الخاص بالمول، واشتباكهم مع أفراد الأمن داخل الجراج وسقوط أحدهم أثناء المشاجرة.

التحقيق في الواقعة

وباشرت نيابة الشيخ زايد تحقيقاتها في واقعة تعدي إمام عاشور لاعب الكرة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر على فرد أمن خاص بأحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، وكشفت تحقيقات النيابة نشوب مشاجرة بالأيدي بين اللاعب وأصدقائه من طرف وبين أفراد الأمن من طرف آخر، وسقط أحد أفراد الأمن مغشيًا عليه "حالة إغماء” وحاول اللاعب إفاقته حتى عاد لوعيه، وأخطرت الشرطة بالواقعة وتحرر محضر عنها.

مقطع فيديو

وقد انتشر مقطع فيديو مصور يظهر خلاله إمام عاشور، في مشاجرة وبرفقته آخرين مع مشرف أمن داخل مول شهير بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، كالنار في الهشيم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث لاقى الفيديو رواجا بين رواد الموقع، وسط تفاوت في الآراء بين مؤيد لموقف إمام عاشور ومعارض له.

وظهر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وبرفقته آخرون يعتدون على مشرف أمن، وقال البعض إن اللاعب تعدي على مشرف الأمن بسبب تعرض زوجته للتحرش من قبل أمن المول.