وزير العمل يلتقى نظيره العراقي لبحث الملفات المشتركة

التقى وزير العمل محمد جبران، نظيره العراقي أحمد الاسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي ، اليوم السبت، وتباحث الوزيران في مجموعة من الملفات المشتركة التي تخص مجال العمل بين البلدين الشقيقين .

جاء لقاء الوزيرين في القاهرة خلال افتتاحهما، ورشة عمل نقاشية بعنوان "مسودة قانون المنظمات النقابية في العراق " ،الذي نظمته لجنة العمل البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني ووزارة العمل العراقية .

حيث يشارك في الورشة نقابات عراقية ،وقيادات الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق برئاسة ستار دنبوس.

وحضر الافتتاح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبدالمنعم الجمل .

وقال وزير العمل محمد جبران: إن انعقاد هذه الورشة على الأراضي المصرية يعكس عمق التعاون والعلاقات التاريخية بين البلدين وفي كافة المجالات .

وأضاف الوزير جبران أن هذه اللقاءات تؤكد حرص الجانبين على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية ،في مجال التشريعات التي تخص المنظمات النقابية، بهدف صدور قوانين تتماشى مع معايير العمل الدولية ،وتحقق التوزان بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،في إطار تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة.

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