ads
السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يلتقى نظيره العراقي لبحث الملفات المشتركة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى وزير العمل محمد جبران، نظيره العراقي أحمد الاسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية  العراقي ، اليوم السبت، وتباحث الوزيران في مجموعة من الملفات المشتركة التي تخص مجال العمل بين البلدين الشقيقين .

جاء لقاء الوزيرين في القاهرة خلال افتتاحهما، ورشة عمل نقاشية بعنوان "مسودة قانون المنظمات النقابية في العراق " ،الذي نظمته لجنة العمل البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني ووزارة العمل العراقية .

حيث يشارك في  الورشة  نقابات عراقية ،وقيادات الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق برئاسة ستار دنبوس.

وحضر الافتتاح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبدالمنعم الجمل .

وقال وزير العمل محمد جبران: إن انعقاد هذه الورشة على الأراضي المصرية يعكس عمق التعاون والعلاقات التاريخية بين البلدين وفي كافة المجالات .

وأضاف الوزير جبران أن هذه اللقاءات تؤكد حرص الجانبين على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية ،في مجال التشريعات التي تخص المنظمات النقابية، بهدف صدور قوانين تتماشى مع معايير العمل الدولية ،وتحقق التوزان بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،في إطار تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة.

FB_IMG_1728123224679
FB_IMG_1728123224679
FB_IMG_1728123222770
FB_IMG_1728123222770
FB_IMG_1728123220631
FB_IMG_1728123220631
FB_IMG_1728123218566
FB_IMG_1728123218566
FB_IMG_1728123216243
FB_IMG_1728123216243
الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الحوار الاجتماعي المنظمات النقابية المجتمع المدني قانون المنظمات النقابية نقابات عمال مصر وزارة العمل وزير العمل محمد جبران