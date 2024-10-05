منصة إكس تسدد الغرامات المفروضة عليها في البرازيل

قامت منصة إكس للتواصل الاجتماعي بتسديد الغرامات التي فرضتها عليها المحكمة العليا في البرازيل. وأكد النظام القضائي هناك إنه يجب أولا تحويل المبلغ إلى الحساب الصحيح قبل التفكير في إعادة تنشيط المنصة في البلاد.

ونقل راديو لاك السويسري عن وثيقة موجزة، كتبها قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس قال فيها: "إن منصة "إكس" قدمت طلبا لإبلاغه بأن الغرامات المفروضة عليها قد تم دفعها بالكامل".

وفي وقت لاحق، أبلغ القاضي ألكسندر دي مورايس عن إيداع مبلغ 28.6 مليون ريال برازيلي (4.5 مليون فرنك)، وأمر الجهة المستفيدة "بتحويل الأموال على الفور" إلى الحساب الصحيح.

وكان مورايس قد أمر في 31 أغسطس الماضي بتعليق منصة إكس لمستخدميه البرازيليين البالغ عددهم حوالي 22 مليون مستخدم، متهما منصة الملياردير إيلون ماسك بعدم احترام القرارات القانونية المرتبطة بمكافحة المعلومات المضللة.

وانخرط القاضي، الذي يتمتع بقدر كبير من القوة في البرازيل، في مواجهة شرسة مع إيلون ماسك لعدة أشهر، بعد أن أمر بحذف حسابات مؤيدي الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو المشتبه في قيامهم بالتضليل، غير أن ماسك أظهر خلال الأيام الأخيرة الماضية استعداده لتلبية المتطلبات اللازمة لرفع التعليق.

وتلتزم الشبكة الاجتماعية بـ”حماية حرية التعبير في حدود ما سيسمح به القانون” واحترام "سيادة الدول" التي تعمل بها، وذلك في رسالة نشرتها مؤخرا على حسابها المخصص للعلاقات مع الحكومات.