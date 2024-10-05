مسئول بالصحة اللبنانية: الأوضاع جراء العدوان الإسرائيلي تحاكي سيناريو قطاع غزة

أكد رئيس دائرة المستشفيات وعضو غرفة العمليات بوزارة الصحة اللبنانية هشام فواز، أن الأوضاع في لبنان باتت تحاكي سيناريو قطاع غزة، حيث يتم قصف المستشفيات وطلب إجلائهم دون السماح لأي جهة للقيام بذلك.

وقال فواز في مداخلة مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت: "إن 4 مستشفيات خرجت عن الخدمة وهي صلاح غندور وبنت جبيل وميس ومرجعيون"، لافتا إلى أن مستشفى صلاح غندور تعرضت للقصف المباشر والطلب الرسمي بإجلاء الجرحى، فيما لم يُسمح بإجلائهم لا من قبل الجيش اللبناني ولا من الصليب الأحمر الدولي، واضطرت الفرق الطبية للإجلاء بالسيارات المدنية.

وأضاف أن عدد شهداء القطاع الطبي بلغ 113 شهيدا و132 جريحا، إضافة إلى تضرر أكثر من 100 سيارة إسعاف وإطفاء وعشرات المراكز الطبية، وتم استهداف عدة مستشفيات بشكل مباشر، مؤكدا أنه بالرغم من أن سياسة وزارة الصحة عدم إغلاق أي مستشفى نهائيا، إلا أن تلك المستشفيات تم إغلاقها قسريا، نظرا لإصابة البنية التحتية إصابات بالغة.

وحول مستشفيات البقاع، أوضح رئيس دائرة المستشفيات بالصحة اللبنانية أن مستشفيات دار الأمل والمرتضى والعاصي تعرضت للضرر بشكل كبير، إلا أنه يجري صيانتها جميعا لاستئناف عملهم.

وأشار إلى أن مخزون المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية جيد إلى حد كبير، خاصة في ظل وصول المساعدات من عدد من الدول، لافتا إلى أن هذا الصمود جاء نتيجة التحضيرات المكثفة على مدار 11 شهرا والمناورات والتخزين وفقا للإمكانات.