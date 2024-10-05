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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة إشغالات موسعة بمنوف لتحقيق الانضباط العام والسيولة المرورية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود رؤساء الوحدات المحلية فى شن الحملات الموسعة لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة على الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين والمركبات، مشدداً ببذل المزيد من الجهود لفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي . 
حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة إشغالات موسعة وحملات مرورية  بشوارع المدينة للحفاظ على حرم الطريق واستعادة الشكل الحضاري والجمالي وتحقيقاً للصالح العام وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

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