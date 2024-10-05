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السبت 05 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 8 محاضر تموينية للمخابز المخالفة بالحامول

في حملة تموينية بكفر الشيخ علي المخابز والأسواق

حملات تموينية بكفر
حملات تموينية بكفر الشيخ
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تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.
أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تضمنت «3 محاضر نقص وزن، ومحضرين مواصفات، ومحضرين عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، ومحضر اشتراطات نظافة»، وذلك تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

حملة تموينية بكفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مديرية التموين ومباحث التموين الهيئة العامة لسلامة الغذاء حملة تموينية بكفر الشيخ علي المحلات والمخابز