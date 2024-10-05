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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وضريحي ناصر والسادات.. شاه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر قبر الجندي المجهول وذلك بمناسبة الذكرى الـ51  لنصر أكتوبر المجيد.

كما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة بمناسبة الذكرى الـ51  لنصر أكتوبر المجيد كما وضع الرئيس السيسي إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973؛ إذ يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024  غدا الأحد، ويوافق الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي نصر أكتوبر المجيد