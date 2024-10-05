رئيس "الأسقفية" مهنئًا المصريين بذكرى أكتوبر: روح النصر تقودنا في معركة التنمية

هنأ رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بذكرى نصر أكتوبر العظيم، مؤكدًا أن حرب أكتوبر رسالة تبرز تمسك المصريين بتراب بلادهم.

وقال رئيس الأساقفة: “أتقدم بالتهنئة لجموع المصريين في الذكرى الـ٥١ لمعركة العبور العظيم حيث أن حرب أكتوبر اعادت لمصر هيبتها ومكانتها كقوة إقليمية مؤثرة سياسيًا وعسكريًا وشعبيًا”، مستكملًا: “ما زالت روح النصر تقودنا في معركة التنمية”.

واختتم: “نصلي باسم الكنيسة لمصر وللقيادة السياسية أن تظل ذكرى نصر أكتوبر حافزًا ودافعًا لمسيرة التقدم والتنمية والأمان”.