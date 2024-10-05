وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن وزير خارجية إيران عباس عراقجي، وصل إلى العاصمة السورية دمشق.

كما أفادت القناة نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركز الهيئة الصحية في بلدة صديقين جنوبي لبنان، كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة عددًا من المناطق في سهل الخيام جنوبي لبنان.

كما استهدف جيش الاحتلال مركز الهيئة الصحية في بلدة صديقين جنوبي لبنان، وأكدت وسائل الإعلام اللبنانية استهداف غارات جوية بلدتي قانا وطيردبا في منطقة صور جنوبي لبنان.