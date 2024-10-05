"وقاية النباتات" ينظم ندوة لتعزيز قدرات الباحثين بالمشروعات والمنح البحثية

نظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوة علمية تحت عنوان "كيفية إعداد المشروعات البحثية والحصول على المنح البحثية" بالمقر الرئيسي للمعهد.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، إن هذه الندوة تعتبر أداة مهمة لتعزيز قدرات الباحثين على كتابة مقترحات مشروعات بحثية مقنعة وجذب تمويل لها، و تزويد المشاركين بفهم شامل لعملية تطوير المشروعات البحثية، من مرحلة التصميم إلى التنفيذ، وفن الحصول على المنح البحثية من الجهات المانحة المحلية والدولية، مؤكدا أن هذا الموضوع يأتي ضمن استراتيجية المعهد الشاملة لتطوير القدرات البحثية وتعزيز مكانتنا على الخريطة العلمية وتمكين باحثينا من المنافسة على المستويين المحلي والدولي.

وأضافت الدكتورة نها عبدالجليل وكيل المعهد لشئون البحوث، أن هذه الندوة تغطي جوانب مهمة لكتابة مقترحات مشاريع بحثية قوية والتعريف بآليات الحصول على التمويل اللازم لتنفيذها، بدءاً من صياغة المقترحات بطريقة مبتكرة، كيفية تحديد أهداف المشروعات وإعداد خطة وجدول زمني لتنفيذها، مروراً بإعداد الميزانيات الدقيقة وتحديد مصادر التمويل المناسبة وطرق البحث عن فرص التمويل، ووصولاً للتعرف على مصادر التمويل الملائمة مع أهمية إبراز التأثير المتوقع للمشروع على المجتمع أو المجال الزراعي.

وحضر الندوة عدد كبير من الأساتذة والباحثين من مختلف المعاهد البحثية وحاضر فيها الدكتور السيد مشاحيت مدرس بكلية الزراعة جامعة دمنهور واستشاري التدريب لمؤسسة كابي الدولية لدى بنك المعرفة المصري ومدرب محترف معتمد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ريهام أبو شناف رئيس بحوث بقسم أكاروس الخضر ونباتات الزينة، والدكتور سالم محمد سالم الباحث بقسم فسيولوجيا الآفات بالمعهد.

ويذكر أن معهد بحوث وقاية النباتات يُعد أحد أبرز المؤسسات البحثية المتخصصة في مجال حماية المحاصيل الزراعية في مصر؛ إذ يضطلع بدور محوري في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الزراعية المعاصرة.