إذاعة الاحتلال: نتوقع مشاركة كبيرة من دول المنطقة بعمليتنا الهجومية ضد إيران

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر، اليوم السبت، نتوقع مشاركة كبيرة في عمليتنا الهجومية ضد إيران من الدول الشريكة في المنطقة، وفق نبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، اتخذ مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينت" قرارًا بالرد على إيران بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران ليل الثلاثاء الماضي، والذي استهدف عدة مناطق إسرائيلية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

وذكرت التقارير، أن جيش الاحتلال يخطط لتنفيذ عملية كبيرة كرد على إيران، مع الحرص على عدم الانحراف عن أهداف الحرب الحالية.

وجاء الهجوم الإيراني المباشر الثاني على إسرائيل في الأول من أكتوبر، حيث أطلقت طهران نحو 180 صاروخًا، بعض منها اخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، موضحًا أن هذا الهجوم جاء ردًا على اغتيالين نفذتهما إسرائيل، أحدهما لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت، والآخر لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

وفي هذا السياق، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن إسرائيل ستواجه موجة من الهجمات العنيفة إذا ردّت على الضربة الصاروخية.

من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم الصاروخي الإيراني بأنه خطأ كبير، مؤكدًا أن طهران ستدفع ثمن ذلك.