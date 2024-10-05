وزير الزراعة يهنئ الرئيس بالذكرى الـ 51 لحرب أكتوبر

بعث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الذكرى الواحد والخمسين لحرب السادس من اكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣.

وقال وزير الزراعة في برقيته: يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة العاملين بالقطاع الزراعي، وقيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهنئة لفخامتكم، وإلى الشعب المصري العظيم وأبطال القوات المسلحة البواسل بمناسبة الذكرى الواحد والخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.

وأكد فاروق أن هذا النصر سيظل شاهدا على عظمة الجيش المصري العظيم، وشجاعته، وقوة واصرار وصمود الشعب المصري، والتفافه حول قادته، وكله ثقة وإيمان بالنصر المبين وتحرير الأرض، في حرب ستظل هي أعظم وأنبل حروب التاريخ، والتي غيرت الكثير من مفاهيم العلوم الاستراتيجية والعسكرية، في العالم بأسره، حيث نالت مصر والمصريين احترام وتقدير واعجاب كافة دول العالم، بعد تحرير الأرض الغالية.

وأعرب وزير الزراعة عن تمنياته بأن يديم الله على مصر العزة والكرامة، والمزيد من الاستقرار والتنمية والنهضة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

كما بعث فاروق برقية تهنئة للفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة افرع الجيش المصري العظيم.