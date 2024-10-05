تعرف على أسعار تذاكر مباريات السوبر المصري بالإمارات

تترقب الجماهير المصرية وجماهير الأهلي والزمالك بشكل خاص بطولة كأس السوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة 4 أندية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتبحث الجماهير المصرية في أنحاء الوطن العربي عن أسعار تذاكر بطولة السوبر المصري والتي تقام برعاية مجلس أبو ظبي الرياضي.

تذاكر السوبر المصري في الإمارات

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي عن أسعار تذاكر السوبر المصري في الإمارات 2024 التي تبدأ من 25 درهما إماراتيا، وتصل إلى 800 درهم إماراتي لفئة الـVIP.

وتختلف أسعار تذاكر مباريات السوبر المصري حسب الموقع في المدرجات وهو ما يمنح فرصة للجماهير اختيار الفئة التي تناسبهم للاستمتاع بأجواء البطولة المرتقبة.

مواعيد مباريات السوبر المصري

ومن المقرر أن تقام مباريات السوبر المصري 2024 في الإمارات للعام الرابع على التوالي، حيث سيتم حجز التذاكر إلكترونيًا من خلال منصة بلاتينيوم تذاكر.

وقال بيان مجلس أبو ظبي الأخير: في النسخة المرتقبة، يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي على استاد آل نهيان فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة الرابعة عصر بتوقيت القاهرة، ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة الرابعة وخمس دقائق».