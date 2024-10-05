غياب 8 لاعبين عن تدريبات الأهلي استعدادا للسوبر المصري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت لـ7 أيام بعد خسارة السوبر الإفريقي لصالح الغريم التقليدي، نادي الزمالك.

وتشهد تدريبات الأهلي غياب 8 لاعبين وهم الثلاثي المصاب محمد هاني وعلي معلول وكريم فؤاد، بجانب الخماسي الدولي محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومروان عطية ورامى ربيعة وأحمد نبيل كوكا، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر.

ويستعد الأهلي لبطولة كاس السوبر المصري التي تقام في الإمارات بمشاركة 4 أندية هي: الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي يوم 20 أكتوبر.