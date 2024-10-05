حبس طالب لاتهامه بقتل زميله في السلام

قررت جهات التحقيق المختصة، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل زميله في السلام ثان.

وطلبت النيابة العامة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للواقعة، واستمعت جهات التحقيق إلى عدد من شهود العيان للواقعة وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة.

كان قد تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال (طالب - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى، وتوفى فور وصوله إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شهود الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بذات المنطقة) قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر (طالب- مقيم دائرة القسم) إثر خلافات مالية فيما بينهما تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم عرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.