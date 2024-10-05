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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

3 دعامات في القلب.. تفاصيل الأزمة الصحية المفاجئة لنشوى مصطفى

نشوي مصطفي
نشوي مصطفي
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تعرضت الفنانة نشوى مصطفى لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الأزمة الصحية

شعرت الفنانة نشوى مصطفى ببعض الآلام بالقلب والصدر، واشتد التعب بشكل كبير فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ونقلت على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تم تركيب ٣ دعامات بالقلب نتيجة انسداد الشريان التاجي، وهو ما نتج عنه ذبحة صدرية.

تتلقى الفنانة نشوى مصطفى الرعاية الطبية، ووجهت الشكر إلى الطاقم الطبي المرافق لها، والذى قدم لها الإسعافات اللازمة.

يشار إلى أن الفنانة نشوى مصطفى تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية، لشائعة اعتزالها الفن، وهو ما نفته بشكل حاسم، وأكدت أنه لا صحة لتلك الشائعات من قريب أو بعيد، وأنها تستعد لموسم دراما رمضان المقبل.

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