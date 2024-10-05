السيسي يضع إكليل الزهور على قبري السادات وناصر بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، كما وضع الرئيس السيسي إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقرأ الفاتحة على روحه.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973؛ حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024 غدا الأحد، ويوافق الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.