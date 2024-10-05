إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالمرج للجنايات

أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالقاهرة لمحكمة الجنايات.

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية، وعمل تحليل مخدرات للمتهمين.

تعود تفاصيل الواقعة لضبط (شخصين) لقيامهما بسرقة عدد من الحقائب من داخل ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة والمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم بإرشادهما ضبط الحقائب المستولى عليها، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة، كما اعترفا بارتكابهما (2) واقعة سرقة أخرى.