"فيسبوك" يهتم بمحتوى وأحداث محلية لجذب الشباب للمنصة

ظلت ميتا طوال الأعوام الماضية تقول إن الشباب مهتمون بمستقبل فيسبوك، وفي الوقت الحالي تعمل الشركة على تحديث عدد من شبكتها الاجتماعية التي مضى عليها 20 عاما في محاولة لجعل المستخدمين الأصغر سنا يقضون الكثير من الوقت في التطبيق.

وتشمل التحديثات تطبيق جديد للمعرفة والمعلومات بالمجتمع المحلي والتركيز المتطور على الأحداث المخطط لها في الخدمة وميزة "المجتمعات" الحديثة لبرنامج Messenger، وتقول ميتا إن هذه التغييرات ستسهل الشباب على "استكشاف اهتماماتهم والتواصل مع العالم خارج نطاق أصدقائهم المقربين".

وليس جديدا على شركة ميتا، حيث أطلقت تطبيق مستقل للفعاليات في الماضي عام 2016 ثم أعادت تسميته بعد عام للتركيز على الأعمال والأحداث المحلية، وقد توقف التطبيق بهدوء في عام 2021.

وتتخذ ميتا أسلوب متغير، حيث سيعرض القسم "المحلي" الجديد قوائم Marketplace وReels والمشاركات من مجموعات Facebook ، مع قوائم الأحداث من مجتمعك ، والأخبار المحلية التي طورتها ميتا لاحقا، وبالإضافة إلى ذلك علامة التبويب المحلية .

وسيوفر Facebook الآن توصيات مخصصة للأحداث في صورة ملخص أسبوعي وعطلة نهاية الأسبوع سيتم إرساله إلى المستخدمين عبر الإشعارات داخل التطبيق.

وتعمل الشركة على تغيير كيفية عمل الدعوات إلى أحداث Facebook حتى يتمكن المستخدمون من إرسال دعوات إلى اتصالاتهم على انستجرام وإلى الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني.

والمجموعات على فيسبوك، والتي تحدثت عنها ميتا إنها من بين الميزات الأكثر استخداما من قبل الشباب، تحظى بالاهتمام في هذا التحديث.

وتقوم Meta بتجربة فعلية "مجموعة AI قابلة للتخصيص" تسمح للمسؤولين بإنشاء روبوت يمكنه الدردشة مع الأعضاء للإجابة على الأسئلة بناءا على المنشورات التي تمت مشاركتها في المجموعة.

كما بدأت Meta باختبار قسم Explore يشبه Instagram ومساحة مخصصة لـ Reels داخل Facebook.