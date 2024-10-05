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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": محاولات الاحتلال التسلل برًا للأراضي اللبنانية جميعها باءت بالفشل

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ لها، اليوم السبت، أن محاولات الاحتـلال الإسرائيلي التسلل برًا للأراضي اللبنانية جميعها باءت بالفشل.
 وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم، عن اشتباكه مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة في جنوب لبنان، مؤكدًا وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله، أمس الجمعة، أنه نفذ عدة استهدافات لتجمعات جنود الاحتلال ومواقع عسكرية ومستوطنات شمالي إسرائيل.

كما ذكر الحزب أن عناصره قصفوا قاعدة نفح وتجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع البغدادي، واستهدفوا تجمعًا للجنود شرق دوفيف ومستوطنة كرمئيل برشقات صاروخية.

وأضاف أنه استهدف قوة إسرائيلية أثناء تقدمها نحو بيادر العدس غرب يارون في محافظة البقاع.

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