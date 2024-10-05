حملات نظافه ورفع 35 طن أتربة ورديم وأنقاض في محيط حي غرب بالإسكندرية

كلفت المهندسة نهي خليفه رئيس حي غرب الإسكندرية ،ادارة الرصد البيئي بالحي برفع الانقاض والرديم حيث تم رفع ١٠ طن رديم وأنقاض من شارع النمر من شارع النيل بكرموز وتم فتح الشارع بالكامل.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية، وفي استجابه فوريه من المهندسه نهي خليفه رئيس حي غرب لاي شكوي تخص المواطن، وفور ورود شكوى وبلاغ بوجود رديم وانقاض بكل من شارع النمو من شارع النيل وشارع العدروسي من شارع النيل.

كما تم رفع ١٥ طن رديم وانقاض من شارع العدروسي من شارع النيل وتم فتح الشارع بالكامل، وفي سياق متصل تم رفع تجريف ورفع ١٠ طن أتربة ورديم ومخلفات من شارع ابن طولون.

هذا وشددت رئيس الحي علي الاستجابة الفورية لاي شكوي تخص المواطن ورفع كفاءه النظافة بنطاق الحي.