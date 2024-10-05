حرب أكتوبر.. دراما من ملفات المخابرات العامة المصرية

قدمت الدراما عدد من الأعمال الفنية التى ألقت الضوء على حرب أكتوبر، ولكن بطبيعة أعمال الجاسوسية، من ملفات المخابرات العامة المصرية، والتى قدمت حرباً من نوع آخر وهي حروب الاستخبارات والمعلومات بين أجهزة المخابرات..



رأفت الهجان "الساحر محمود عبد العزيز"

يعتبر مسلسل رأفت الهجان للفنان الراحل محمود عبد العزيز، هو العمل الدرامي الأبرز من تلك النوعية من الأعمال، ويأتي نجاح المسلسل بتقديم كل جوانب الدراما فى العمل، بين تفاصيل الحياة الشخصية لبطل العمل رأفت الهجان، ومراحل الصعود والهبوط فى حياته الشخصية، وهو ما ساهم فى تفاعل الجمهور مع العمل كعمل درامي، إضافة إلي الشق الوطني في العمل وتصاعد الأحداث بشكل درامي تشويقي.

إضافة إلي نجاح الفنان محمود عبد العزيز فى تقديم الشخصية بأداء فني مبهر، نال إشادة النقاد وحقق نجاحاً كبيراً فى كل بلاد العالم العربى.

مشهد من مسلسل رأفت الهجان

المسلسل بطولة محمود عبد العزيز، يوسف شعبان، يسرا، محمد وفيق، أحمد ماهر، نبيل الحلفاوى، حسن حسني، تعاني راشد، أبو بكر عزت، عادل أمين، تأليف صالح مرسي والإخراج يحيي العلمي.

دموع في عيون وقحة

قدم الزعيم عادل إمام مسلسل دموع في عيون وقحه، ولاقي أصداء واسعة،

وجمع المسلسل عدد كبير من نجوم الفن المصري، وهو ما ساعد فى نجاح العمل بشكل كبير.

مشهد من مسلسل دموع في عيون وقحه

تدور أحداث المسلسل حول جمعة الشاب الذي جندته المخابرات العامة المصرية، للسفر لإسرائيل وجلب المعلومات، في واحدة من أنجح عمليات التخابر فى التاريخ الحديث.

المسلسل بطولة عادل إمام، محمود الحندي، صلاح قابيل، معالي زايد، مصطفى فهمي، مشيرة اسماعيل، حسن عبدالحميد، محمد الدفراوي، والإخراج يحيي العلمي.

السقوط في بئر سبع "الخيانه"

يقدم المسلسل طرح جديد للجاسوسىية، ولكن من زاوية الخيانة لأسرة مصرية، بتجنيد العدو الإسرائيلي لهم، ولكن كشفتهم المخابرات العامة المصرية وأوقعت بهم.

مشهد من مسلسل السقوط في بئر سبع



المسلسل بطولة سعيد صالح، إسعاد يونس، حنان ترك، طارق لطفي، خالد محمود، محمد الصاوي.

الحفار "عملية رد الكرامة"

تدور أحداث المسلسل حول الفترة ما بعد ١٩٦٧، بمحاولة إسرائيل استخدام حفار للتنقيب عن البترول في سيناء، وهو ما يمثل انتهاك للأرض وحقوق مصر في ارضها، وهو ما يعتبر يمس كرامة وكبرياء الوطن.

مشهد من مسلسل الحفار

وتقوم العملية علي منع الحفار من الوصول إلي مكان التنقيب، بمهمه من رجال المخابرات العامة ورجال القوات المسلحة المصرية.

المسلسل بطولة حسين فهمي، يوسف شعبان، مصطفى فهمي، وحيد سيف، هالة صدقي، سماح انور، تأليف صالح مرسي والإخراج وفيق وجدي.