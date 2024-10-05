باحث سياسي: إسرائيل تحاول إعادة صياغة شكل المنطقة بالتصعيد المستمر

قال الدكتور محمود شاكر صيام، الكاتب والباحث السياسي، إن إسرائيل الآن ليس هي التي قبل 7 أكتوبر، إذ إنها تحاول إعادة صياغة المنطقة بما يضمن لها أن تكون آمنة بحسب وجهة نظرها التي تعمل بموجبها على جعل كل المحيط غير معادي لإسرائيل، وتحويل المنطقة رديئة غير آمنة إلى منطقة آمنة تستطيع الحياة والترعرع فيها.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل في محيط من العرب والمسلمين الذين يبادلونها العداء، ويتمنون لو أن شمس الغد بلا إسرائيل، وجراء هذا الشعور المقيت والمخيف للكيان الإسرائيلي غير المنطقي في المنطقة، وغير المنسجم معها، تحاول إسرائيل أن تصيغ هذه الدول المحيطة بها، بحيث أن تكون كيانات سياسية غير معادية لكي تستطيع أن تستمر وتحيى لأطول فترة ممكنة.

وأوضح الكاتب والباحث السياسي، أن الحرب الحالية هي حرب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الخاصة، وهو يريد إطالة أمد الحرب إلى أبعد مستوى، وأطول فترة زمنية، لا سيما وأنه يعلم أن اليوم التالي الذي سيترك فيه الحكومة سيكون قابع في قصف اتهام للمحاكمة.